Reprodução: Google Maps Tiroteio aconteceu na Central Visual and Performing Arts High School, na cidade de St. Louis, em Missouri

Um atirador matou pelo menos duas pessoas em uma escola na cidade de St. Louis, em Missouri, nos Estados Unidos , nesta segunda-feira (24). Segundo as autoridades, pelo menos outras sete pessoas ficaram feridas no tiroteio . As informações são do jornal americano New York Times .



Ao jornal, o tenente-coronel Michael Sack, comissário interino do Departamento de Polícia Metropolitana de St. Louis, informou que as vítimas fatais são uma mulher adulta, que morreu no hospital, e uma adolescente, que foi declarada morta na própria escola, a Central Visual and Performing Arts High School. O coronel ainda não identificou o atirador, mas acredita que ele parecia ter por volta de 20 anos. O suspeito morreu em um hospital depois de trocar tiros com a polícia. A relação dele com a escola não está clara.

"Aqui é um lugar seguro onde as crianças vão para crescer, aprender, se desenvolver e algo assim acontece. É simplesmente de partir o coração", afirmou o coronel Sack.

De acordo com a porta-voz da polícia local, Lori Willis, a polícia respondeu a um chamado pouco depois das 9h, após relatos de que tiros haviam sido disparados na escola. Os agentes agiram "muito rapidamente", apesar de os portões do local terem sido trancados pelo atirador.

Um professor de matemática da escola, David Willians, relatou ao The St. Louis Post-Dispatch que ouviu tiros fora de sua sala de aula antes de uma bala quebrar uma das janelas da porta de sua sala de aula. Ele afirmou que então ouviu um homem dizer que todos iriam morrer.

Outra testemunha, a aluna Nylah Jones, contou ao mesmo veículo que estava na aula quando tiros foram disparados no corredor. Os alunos se reuniram em um canto da sala e tentaram não se mover enquanto o atirador batia na porta.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG .