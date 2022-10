Reprodução / Reuters - 20.10.2022 Roubo terminou com 'chuva' de dinheiro em rodovia

Um assalto a uma loja no Chile terminou com uma "chuva" de dinheiro em uma rodovia na cidade de Santiago nessa quinta-feira (20). O roubo , que envolveu uma perseguição policial, chamou a atenção pelo desfecho inusitado.

Imagens de câmeras de segurança da rodovia registraram o acontecimento. No vídeo, é possível ver um carro passando em alta velocidade em meio a outros veículos e, em certo ponto, ele deixa um rastro de dezenas de notas de pesos chilenos, que caem do carro e cobrem a pista.

Pouco depois, policiais que estavam seguindo os assaltantes param a viatura atrás do montante, correram até o local e começaram a recolher o dinheiro espalhado pelo chão.

Os oficiais precisaram, então, interditar a rodovia para terminar de juntar a quantia roubada, deixando apenas uma faixa livre para que os carros pudessem passar.

Veja a sequência de acontecimentos:





Depois da perseguição, a polícia prendeu seis indivíduos que já haviam roubado uma loja.

A mídia local informou que os supostos ladrões detidos tentaram roubar quase 10 milhões de pesos chilenos, o equivalente a cerca de R$ 53 mil.

