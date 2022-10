Reprodução/Band - 16.10.2022 Lula e Bolsonaro durante o debate da Band

Na última semana antes do segundo turno das eleições 2022 , os candidatos Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) têm agenda pelo Sudeste do Brasil.

Depois de participar da sabatina no SBT na noite de ontem Bolsonaro vai, às 10h, ao comício em Guarulhos (SP). Mais tarde, às 17h, faz live com apoiadores e às 19h tem encontro com autoridades e religiosos da periferia de São Paulo.

Durante sabatina realizada na noite desta sexta-feira (21), o presidente ressaltou que não pretende criar leis que tenham como objetivo a fisclização do compartilhamento de notícias falsas .

"Da minha parte, zero criação de lei nesse sentido (punição por fake news). No começo do ano a Câmara tentou a urgência de um projeto para criminalizar fake news. Eu fiz a minha parte, conversei com parlamentares e, por nove votos, a urgência não foi conseguida. Então, hoje em dia, qualquer punição por fake news não tem amparo legal, não tá prevista em lei", afirmou o chefe do Executivo brasileiro.

O candidato do PL à reeleição tambpem afirmou que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , seu adversário no segundo turno das eleições , tem uma "simpatia muito grande" por parte dos ministros do Supremo.

"O PT ele tem, o Lula, uma simpatia muito grande por parte dos ministros do Supremo, e isso não é novidade para ninguém. Pra eu criticar o PT, se eu fizer fake news , eu to falando que o Lula é honesto, eu to falando que ele defende a vida desde o início da sua concepção, que ele não quer legalizar as drogas. Ou seja, você não tem que fazer fake news contra o PT, você tem que mostrar a verdade", enfatizou.

O dia de Lula

Já o expresidente Lula vai atender à imprensa na Faculdade UniCesumar em Ribeirão das Neves (MG), às 10h. Mais tarde, às 11h, participa de caminhada entre Belo Horizonte e Ribeirão das Neves (MG).

Ontem, Lula declarou que não haverá acordo com Bolsonaro sobre os direitos de resposta concedidos às candidaturas . O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) irá julgar os pedidos de resposta neste sábado (22) .

"É uma oportunidade de rebater as mentiras e monstruosidades que a turma do Bolsonaro faz. Houve uma proposta de acordo, e eu disse que não tem acordo. Ele que utilize os nossos, e a gente usa os 184 dele", disse Lula durante coletiva de imprensa em Juiz de Fora, Minas Gerais.

O TSE julgará os pedidos de 184 inserções como direito de resposta, contra 20 da campanha de Bolsonaro. O plenário virtual será aberto às 00h e os ministros devem apresentar os votos até às 23h59. Se a solicitação do petista for aceita, ele disse que utilizará o tempo para falar sobre proposta de governo.

"A gente não vai entrar no jogo rasteiro do Bolsonaro. Tudo o que ele quer é que a gente fique respondendo. Se ganhar o direito de resposta, a gente vai aproveitar para falar com o povo o que vamos fazer com salário mínimo, o Imposto de Renda, com as pessoas endividadas, como vai voltar o alimento pro prato do povo", disse Lula.

* (com informações da Agência Brasil).

