Divulgação/PMERJ Tiago Araújo de Souza fazia um patrulhamento na comunidade Renascer quando foi baleado

O policial militar Tiago Araújo de Souza morreu, na noite desta sexta-feira (21), após ser baleado durante um patrulhamento na comunidade do Renascer, no bairro do Tanque, Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro . A informação foi confirmada pela Polícia Militar , que lamentou a morte do agente.

Segundo a corporação, agentes do 18° BPM (Jacarepaguá) foram acionados para checar uma denúncia sobre a presença de homens armados na comunidade. Enquanto realizavam o patrulhamento , os policiais foram alvos de disparos de criminosos na região, iniciando um confronto.

Após a troca de tiros , o policial atingido foi socorrido e levado para a UPA da Taquara, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

De acordo com a Polícia Militar , após o ocorrido, o policiamento na região foi reforçado.

