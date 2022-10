Picture by Rory Arnold / No 10 Downing Street - 20.10.2022 Liz Truss renunciou ao cargo após 45 dias de governo no Reino Unido

Após a renúncia de Liz Truss ao cargo de primeira-ministra do Reino Unido na manhã desta quinta-feira (20) , o diretor do comitê responsável pelas eleições internas, Sir Graham Brady, disse que é possível conduzir uma votação para decidir quem vai ser o novo líder do Partido Conservador e, consequentemente, quem assumirá o posto deixado por Truss , até o próximo dia 28 deste mês.

Brady fez a declaração em entrevista a jornalistas logo após o pronunciamento de renúncia da ex-líder britânica . Na ocasião, ele disse que daria mais informações sobre o processo ao final do dia.

Sir Graham Brady é o diretor do Comitê de 1922, um grupo do Partido Conservador que coordena as eleições internas da legenda. No Reino Unido , a sigla que vence as eleições gerais é a responsável por indicar o primeiro-ministro do país.

Uma das razões para que o novo premiê seja escolhido com urgência para assumir o cargo é a apresentação do relatório fiscal, que está marcada para o final do mês, no dia 31 de outubro.

Hoje pela manhã, acompanhada de seu marido, Liz Truss fez um pronunciamento na porta de Downing Street, a sede do governo do Reino Unido, em Londres , dizendo já ter informado a renúncia ao rei Charles III .

Substituta de Boris Johnson , Truss vinha sofrendo pressão para renunciar por conta de um plano econômico que gerou revolta dentro de seu próprio partido e no mercado .

Nos últimos dias, Liz perdeu dois ministros: o de Finanças, responsável pelo polêmico plano, e a do Interior, Suella Braverman, que renunciou na quarta (19).

Truss deixou o cargo apenas 45 dias após assumí-lo, no início de setembro. Na ocasião, a agora ex-premiê foi empossada pela rainha Elizabeth II durante cerimônia em uma castelo da família real na Escócia.

O ex-primeiro ministro Boris Johnson renunciou ao cargo em julho , também após pressão do partido e da população, já que, desde o final de 2021, ele vinha sendo confrontado com o escândalo que ficou conhecido como "partygate", marcado pela realização de festas na sede do governo durante os períodos de quarentena contra a Covid-19 .

