Reprodução: YouTube / The Guardian Liz Truss

Nesta quinta-feira (20), a primeira-ministra britânica, Liz Truss , renunciou ao cargo no Reino Unido . Há cerca de um mês e meio na função , Truss é a terceira líder britânica a renunciar antes da hora.

Acompanhada de seu marido, a primeria-ministra fez um pronunciamento na porta de Downing Street, a sede do governo do Reino Unido, em Londres, dizendo já ter informado a renúncia ao rei Charles III .

Substitituta de Boris Johnson , Truss vinha sofrendo pressão para renunciar por conta de um plano econômico que gerou revolta dentro de seu próprio partido e no mercado.

Nos últimos dias, Liz perdeu dois ministros: o de Finanças, responsável pelo polêmico plano, e a do Interior, Suella Braverman, que renunciou na quarta (19).



Steve Double, deputado do partido de Liz Truss, declarou: "A primeira-ministra perdeu o controle do governo e a confiança dos parlamentares conservadores. Para o bem do país, ela precisa se demitir."

