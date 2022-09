Reprodução / TV Globo - 06.09.2022 Liz Truss foi empossada pela rainha Elizabeth II em cerimônia nesta manhã

Nesta terça-feira (6), a nova primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, foi empossada pela rainha Elizabeth II durante cerimônia em uma castelo da família real na Escócia.

A sucessora de Boris Johnson foi escolhida pelo Partido Conservador, que comanda o país. O ex-premiê renunciou ao cargo em julho e deixou o posto oficialmente na manhã de ontem .

Hoje, Truss e Johson participam juntos da cerimônia de "passagem de bastão" com a rainha da Inglaterra. Devido a problemas de saúde, esta é a primeira vez que a monarca faz o ritual fora do Palácio de Buckingham.

Ao discursar em Londres mais cedo, Johnson lamentou ter sido tirado do cargo antes da hora.

"O bastão será entregue no que inesperadamente acabou sendo uma corrida de revezamento. Eles (deputados) mudaram as regras no meio do caminho, mas isso não importa agora (...) Mas como Cincinato (ditador romano que voltou ao poder após se aposentar), eu estou retornando ao meu plano", afirmou.

A nova primeira-ministra será a terceira mulher a ocupar o cargo, seguindo o caminho de Margaret Thatcher (1975-1990), sua ídola, e a também correligionária Theresa May (2016-2019).

Truss, de 47 anos, derrotou Rishi Sunak, ex-ministro das Finanças, por 81.326 a 60.399 votos, ou 57,4% a 42,6%, diferença menor que a prevista pelas pesquisas

