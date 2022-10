Reprodução/Twitter Nikolas Cruz matou 17 pessoas em uma escola em 2018

Um Tribunal do Júri da Flórida, nos Estados Unidos , condenou nesta quinta-feira (13) o jovem Nikolas Cruz, autor do massacre na escola de Parkland , em 2018 , à prisão perpétua .

A decisão foi tomada após o júri não chegar a um consenso sobre a pena de morte para o criminoso de 24 anos, que assassinou 14 alunos e três funcionários da escola Marjory Stoneman Douglas, onde entrou com um rifle estilo AR-15 e abriu fogo durante seis minutos. Ao todo, 17 pessoas ficaram feridas.

O atirador teria sido expulso da escola por problemas disciplinares. Ele também era integrante de grupos pró-armas nas redes sociais e teria participado de debates na internet sobre fabricação de bombas.





Esse é, até hoje, o terceiro ataque a escolas nos EUA mais letal da história. Ele fica atrás do massacre de Sandy Hook, que deixou 26 mortos em 2012. Em maio de 2022, um ataque a uma escola no Texas causou a morte de 21 pessoas.

De acordo com a decisão do júri, Cruz não terá direito a progressão da pena. A sentença da juíza Elizabeth Scherer deve ser anunciada no próximo dia 1º de novembro.

Na ocasião, todos os familiares das vítimas e sobreviventes vão poder fazer declarações perante ao réu, que se declarou culpado há um ano.

O massacre ocorreu em 14 de fevereiro de 2018 , e o julgamento deveria ter começado em 2020, mas foi adiado devido à pandemia provocada pela Covid-19

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.