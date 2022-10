Reprodução / NBC News - 29.09.2022 Furacão Ian deixou rastro de destruição na Flórida (EUA)

Equipes de resgate da Flórida informaram que o número de mortos em decorrência do furacão Ian nos Estados Unidos subiu para 103. Comunidades à beira-mar foram completamente inundadas com ondas altas e vários edifícios foram arrastados pela água, de acordo com o diretor de gerenciamento de emergências do estado, Kevin Guthrie.

Guthrie disse que as equipes de busca já estiveram em cerca de 45 mil propriedades desde a passagem do Ian em busca de possíveis vítimas e para analisar os danos causados pelo fenômeno .

"Estivemos em quase todos os endereços. Acreditamos que vasculhamos tudo muito rapidamente. Agora vamos voltar para uma segunda olhada", afirmou ele.

O furacão atingiu os EUA na última semana após uma passagem por Cuba — onde também deixou um rastro de destruição, mortos e milhares sem energia elétrica .

Depois dos danos causados pelo furacão , o governo de Cuba fez um pedido de assistência emergencial ao governo do presidente Joe Biden , de acordo com o Wall Street Journal .

Já em solo norte-americano, o Ian chegou como categoria 4 e com ventos máximos de 240 km/h .

A maior parte das mortes registradas nos EUA foi na Flórida , com 78 contabilizadas nos condados de Lee e Charlotte, e mais 21 mortes relatadas em outros nove condados.

Na Carolina do Norte também foram relatadas quatro mortes. Até o momento, não foram registrados óbitos na Carolina do Sul.

Autoridades se preparavam na Flórida

A Flórida já vinha se preparando para a chegada do Ian após a passagem por Cuba , tanto que os meteorologistas do país estimavam que o furacão tem capacidade de se tornar um dos mais fortes dos últimos anos.

O governador do estado, Ron DeSantis, declarou estado de emergência em 67 condados e a passagem do furacão deve provocar cortes de energia elétrica. O presidente Joe Biden também declarou estado de emergência na Flórida, o que permite liberar fundos de ajuda federal.

De acordo com a Casa Branca, o presidente Joe Biden e a primeira-dama Jill Biden vão à Flórida na próxima quarta (5) para ver a devastação causada pelo Ian. Ontem, eles estiveram em Porto Rico, onde milhares de pessoas ainda estavam sem energia duas semanas depois que o furacão Fiona atingiu a ilha .

