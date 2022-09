NASA James Webb 21.09.2022 Anéis de Netuno James Webb - 21.09.2022

Não só Webb capturou a visão mais clara dos anéis deste planeta distante nos últimos 30 anos, mas também revelou o planeta gigante de gelo sob uma perspectiva totalmente inédita.

O Telescópio Espacial James Webb da NASA impressionou com a nitidez dos anéis do planeta – detectados desde que a Voyager 2 da NASA se tornou a primeira espaçonave a observar Netuno durante seu sobrevoo em 1989.

Além de vários anéis estreitos e brilhantes, o Webb mostra nitidamente as faixas de poeira mais fracas de Netuno. A qualidade de imagem extremamente estável e precisa do Webb permite que esses anéis muito fracos sejam detectados tão perto de Netuno.

“Faz três décadas desde a última vez que vimos esses anéis fracos e empoeirados, e esta é a primeira vez que os vemos no infravermelho”, observa Heidi Hammel, especialista em sistema Neptune e cientista interdisciplinar da Webb.

James Webb capturou sete das 14 luas conhecidas de Netuno: Galatea, Naiad, Thalassa, Despina, Proteus, Larissa e Triton. A grande e incomum lua de Netuno, Tritão, domina este retrato Webb de Netuno como um ponto de luz muito brilhante ostentando os picos de difração característicos vistos em muitas das imagens de Webb.

Netuno tem fascinado os pesquisadores desde sua descoberta em 1846. Localizado 30 vezes mais distante do Sol do que a Terra, Netuno orbita na região remota e escura do sistema solar externo. A essa distância extrema, o Sol é tão pequeno e fraco que o meio-dia em Netuno é semelhante a um crepúsculo na Terra.

Este planeta é caracterizado como um gigante de gelo devido à composição química de seu interior. Comparado com os gigantes gasosos, Júpiter e Saturno, Netuno é muito mais rico em elementos mais pesados ​​que o hidrogênio e o hélio. Isso é facilmente perceptível na aparência azul da assinatura de Netuno nas imagens do Telescópio Espacial Hubble em comprimentos de onda visíveis, causadas por pequenas quantidades de metano gasoso.

