Reprodução: Nasa Exoplaneta registrado pelo Webb

O telescópio James Webb, da Nasa, a agência espacial americana, capturou pela primeira vez imagens de um exoplaneta, um planeta fora do Sistema Solar. Nas imagens, divulgadas na manhã desta quinta-feira (1º), é possível ver o HIP 65426 b, como foi catalogado o astro.

O exoplaneta é um gigante gasoso com cerca de oito vezes a massa de Júpiter, o maior planeta do nosso Sistema Solar. Por ser formado por gás, esse corpo celeste não pode ser habitável.

Embora pareçam ser de "baixa qualidade" para quem não é especialista no assunto, as fotos, vistas através de quatro filtros de luz diferentes do Webb, mostram detalhes sobre esse exoplaneta que jamais poderiam ser captados por telescópios terrestres. Os astrônomos descobriram o corpo celeste em 2017 usando o Very Large Telescope (VLT), do Observatório do Sul no Chile e já tinham tirado fotos dele usando comprimentos de onda infravermelhos curtos de luz, mas nenhuma chegou perto das registradas pelo Webb.

"Este é um momento transformador, não apenas para Webb, mas também para a astronomia em geral", afirmou a professora associada de física e astronomia Sasha Hinkley, da Universidade de Exeter, no Reino Unido, que liderou essas observações com uma grande colaboração internacional. Webb é uma missão internacional liderada pela NASA em colaboração com seus parceiros, ESA (Agência Espacial Européia) e CSA (Agência Espacial Canadense).

Segundo a Nasa, tirar imagens diretas de exoplanetas é um desafio porque as estrelas são muito mais brilhantes que os planetas. O planeta HIP 65426 b é mais de 10 mil vezes mais fraco que sua estrela hospedeira no infravermelho próximo e alguns milhares de vezes mais fraco no infravermelho médio.

Em cada imagem de filtro, o planeta aparece como uma bolha de luz de formato ligeiramente diferente. Isso se deve às particularidades do sistema óptico do Webb e como ele traduz a luz através das diferentes ópticas.

"Obter esta imagem foi como cavar um tesouro espacial", disse a pesquisadora de pós-doutorado da Universidade da Califórnia Aarynn Carter, que liderou a análise das imagens. "No início, tudo o que eu conseguia ver era a luz da estrela, mas com um cuidadoso processamento de imagem consegui remover essa luz e descobrir o planeta."

Embora esta não seja a primeira imagem direta de um exoplaneta tirada do espaço — o Telescópio Espacial Hubble capturou imagens diretas de exoplanetas anteriormente — HIP 65426 b aponta o caminho a seguir para a exploração de exoplanetas de Webb. De acordo com Aarynn, há muito mais imagens de exoplanetas por vir que moldarão a compreensão geral dos astrônomos sobre sua física, química e formação. "Podemos até descobrir planetas anteriormente desconhecidos também."

