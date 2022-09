Reprodução / ONU - 20.09.2022 Presidente Jair Bolsonaro discursa na Assembleia Geral da ONU

Apesar do discurso de Jair Bolsonaro (PL) na abertura da 77ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) ter gerado frustração entre algumas lideranças de apoio , a campanha do atual presidente tem impulsionado no YouTube alguns trechos da fala do presidente no evento, que aconteceu nesta terça (20).

O impulsionamento começou nesta quarta (21), mesmo após o PT ter solicitado ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) que os vídeos do discurso de Bolsonaro na ONU sejam retirados das redes sociais.

Até o momento, a campanha de Bolsonaro investiu no impulsionamento de 16 vídeos, todos com duração entre 30 segundos e 1 minuto, o que corresponde a quase metade de toda a fala do presidente na ONU. Além disso, os vídeos trazem o logotipo da campanha.

Um dos vídeos é o da referência indireta que Bolsonaro fez a Lula , em que disse que o responsável pela corrupção na Petrobras foi "condenado em três instâncias". Também foram patrocinados trechos que falam de Auxílio Brasil, Amazônia e privatizações, entre outros.

