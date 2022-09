Reprodução Twitter Gilberto Kassab - 21.09.2022 Gilberto Kassab (PSD) e Tarcísio de Freitas (Republicanos)

O ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, atual dirigente do PSD, tem papel crucial e estratégico na campanha de Tarcísio de Freitas (Republicanos) ao governo do estado de São Paulo .

Além de conhecer muito bem o estado, Kassab também atua nos bastidores da articulação política do candidato de Jair Bolsonaro (PL). Peça chave a Tarcísio no valioso jogo de xadrez eleitoral, já que seu estado de origem é o Rio de Janeiro e sua atuação política foi concentrada majoritariamente em Brasília — a falta de experiência em solo paulista se torna um 'Calcanhar de Aquiles' a Freitas e uma oportunidade a Kassab.

Kassab aposta em um eventual segundo turno entre o aliado e o ex-prefeito petista e aproveita os resultados de Tarcísio nas pesquisas de intenção de voto para intensificar conversas com prefeitos ligados ao adversário tucano Rodrigo Garcia (PSDB), pois um eventual apoio destes políticos aumentaria significativamente as chances do candidato do Republicanos contra o líder nas pesquisas.

O presidente do PSD não esconde os elogios sobre o aliado durante as andanças pelas ruas da capital paulista nos eventos da campanha eleitoral. Kassab não teme em dizer que Tarcísio é “o mais preparado” na sucessão ao atual governo no Palácio dos Bandeirantes. Mas deixa claro que ele próprio não apoia Bolsonaro.

A campanha de Tarcísio aposta em uma migração em massa de lideranças do PSDB. Segundo informou O GLOBO, "no dia 10 de setembro, a equipe de comunicação de Tarcísio divulgou a filiação do prefeito tucano de Marília, Daniel Alonso, ao PL de Bolsonaro, como o início da debandada do PSDB”.

Kassab formalizou apoio a Tarcísio em São Paulo em 7 de julho com a confirmação de seu correligionário Ramuth para vice na chapa com Tarcísio, mas procura não se vincular diretamente a imagem do presidente.

