Reprodução/Twitter - 19.09.2022 Agente foi socorrido por militares da Marinha Real em uma maca

Nesta segunda-feira (19), um agente da Scotland Yard, a polícia britânica, desmaiou diante da Abadia de Westminster , em Londres , durante o funeral da rainha Elizabeth II .

O agente foi socorrido em uma maca por Militares da Marinha Real, mas acordou logo em seguida. O último dia de homenagens á monarca, que duraram cerca de 12 dias , reúne milhares de policiais e militares.

Logo após o funeral , o caixão da monarca foi levado a pé, em um trajeto de dois quilômetros, até o Arco de Wellington . Em seguida, o copo foi levado até o Castelo de Windsor , onde haverá um funeral privado apenas para os mais próximos na Capela de São Jorge.

O corpo de Elizabeth II será sepultado na cripta real ao lado de seu marido, o príncipe Philip, morto em 9 de abril de 2021, aos 99 anos .

Guarda desmaia no Palácio de Westminster

Na semana passada, um guarda real caiu durante a vigília do caixão da Rainha Elizabeth II , no Palácio de Westminster, em Londres. Após a queda, ele foi socorrido por dois policiais. Ainda não se sabe o motivo do incidente, que aparenta ter sido em virtude de um desmaio.

Confira o vídeo do momento do desmaio:

Breaking: A member of the Royal Guard suddenly falls in front of the Queen's coffin.

What's wrong with him? pic.twitter.com/BbZsVZdHi4 — jhon miller (@AngelaW66040325) September 15, 2022

No momento do incidente, os guardas estavam no procedimento de troca, quando o segurança em questão começou a cambalear. Ele recuperou a postura, mas perdeu o equilíbrio de novo e caiu com o rosto no chão. Um colega que estava mais próximo tentou, mas não conseguiu impedir a queda.

