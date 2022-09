Reprodução/Instagram Rodrigo Garcia tem articulado para rachar ala bolsonarista

O atual governador e também candidato ao governo de São Paulo Rodrigo Garcia (PSDB) disse em sabatina ao SP1 na Tv Globo que o 'rio Pinheiros é limpo'.

Garcia já havia falado sobre o processo de despoluição do rio Pinheiros e comentando que o rio tem hoje 'cena de SP instagramável'.

A época o candidato prometeu despoluir totalmente o rio Tietê em seis anos. De acordo do Rodrigo, a meta do governo é que nos 4 anos a seguir a a carga de esgoto despejada dia-a-dia no rio Tietê seja reduzida para que em seis ano, ela seja concluída.

A despoluição do rio Pinheiros de certo avançou. Em 85% dos pontos de medição foram constatados níveis dentro das metas de oxigenação da água. O rio tem 83% do esgoto tratado e há em andamento obras de limpeza, desassoreamento e saneamento.

