A coordenação da campanha do Rodrigo Garcia (PSDB) intensificou, a três semanas das eleições, as ações de campanha em todo o estado. Somente neste sábado (10), de forma simultânea houve campanha em várias cidades em apoio à reeleição do atual governador do Estado. O candidato a vice Geninho Zuliani, do União Brasil, esteve em Rio Grande da Serra, onde participou de uma carreata e de caminhada ao lado de apoiadores.

Também houve a presença maciça de bandeiras e de apoiadores de Rodrigo nos principais cruzamentos da capital. As manifestações pró-tucano seguiram pelo interior, como em Catanduva, São Carlos, Santa Isabel e Jacareí. O encontro de mulheres em Campinas, seguido de uma caminhada, reforçou o movimento em apoio ao atual governador.

Rodrigo Garcia, que neste sábado fez campanha no Vale do Ribeira, na Baixada Santista e na capital, conta com apoio de candidatos a deputado de partidos de outras chapas. Publicamente, candidatos do PL, Republicanos, PTB e PSD aderiram ao grande movimento em apoio à campanha do atual governador do Estado.

