O candidato à reeleição, governador Rodrigo Garcia (PSDB), visitou os municípios da região oeste do estado nesta quinta-feira (8), onde se comprometeu, no próximo mandato, a trabalhar para fortalecer o atendimento de saúde, com investimentos em hospitais e nos AMEs (Ambulatórios Médicos de Especialidades), além de obras de infraestrutura rodoviária. Rodrigo abriu a agenda de campanha em Presidente Prudente, onde fez uma caminhada no centro.

“Vamos melhorar o atendimento do nosso Hospital Regional aqui em Prudente, ampliar o atendimento e fortalecer o Hospital do Câncer, que já recebe importantes recursos do Governo de São Paulo e foi por isso que não fechou as portas. Também vamos ampliar seu atendimento no próximo ano e investir nos AMEs para funcionarem aos sábados e no período noturno nos dias de semana”, disse Rodrigo Garcia, que fez agenda de campanha ao lado do candidato ao Senado Edson Aparecido (MDB).

Rodrigo Garcia também dará atenção no contorno viário em Presidente Prudente, na ligação da Raposo Tavares com a rodovia Alvares Machado, e estender a rodovia Castelo Branco até Echaporã. “Faremos essas obras para garantir mais qualidade de vida e estaremos adotando várias ações para gerar emprego e renda”, declarou.

“Investir em mobilidade na região metropolitana é importante, porque isso é qualidade de vida, é menos tempo no transporte e mais tempo com as pessoas e com a sua família”.

Depois Rodrigo Garcia seguiu para Assis, onde participou de uma caminhada ao lado de apoiadores e de candidatos a deputado estadual e federal. O candidato à reeleição ao Governo de São Paulo também esteve em Ourinhos, onde percorreu ruas do centro, cumprimentou eleitores e apresentou propostas para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos nos próximos quatro anos.

Rodrigo Garcia abriu a agenda de campanha com entrevista à TV Fronteira, afiliada da Rede Globo em Presidente Prudente e região. “Eu peço que você conheça a história de vida dos candidatos. Compare o que eu já fiz pelo nosso estado e o que os outros candidatos dizem que fizeram, mas pouco fizeram. Eu estou aqui pra proteger o nosso estado, deixar São Paulo longe dessa briga política”, declarou o candidato.

