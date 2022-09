O Antagonista Príncipe Andrew perde títulos militares e patrocínio real após escândalos sexuais

O direito do príncipe Andrew de usar uniforme militar no funeral da rainha Elizabeth II foi negado pela família real. O uniforme, tradicionalmente usado nos eventos cerimoniais e também nas atividades que antecederam esta semana.

Os membros trabalhadores da família real usarão uniforme militar em cinco eventos cerimoniais durante o período de luto, entre ele o Culto de Ação de Graças de hoje na Catedral de 'St. Giles', em Edimburgo.

A decisão provavelmente significa que o duque de Sussex, príncipe Harry, também terá o direito de usar uniforme militar negado na realização do funeral na Abadia de Westminster nesta segunda-feira (12).

Todos os quatro filhos da rainha Elizabeth II deve caminhar atrás do caixão enquanto ele é conduzido do Palácio de Holyroodhouse para a catedral. O Rei, a Princesa Real e o Conde de Wessex estarão uniformizados. Em contraste, o duque estará em trajes matinais.

O duque poderá usar o uniforme militar na vigília final no Westminster Hall como “uma marca especial de respeito por Sua Majestade a Rainha”, disse uma fonte do Palácio de Buckingham a veículos de imprensa internacional.

Os outros eventos cerimoniais em que os quatro filhos da rainha participarão esta semana são a procissão para Westminster Hall e o serviço de oração e reflexão na quarta-feira, uma vigília no Westminster Hall, o funeral de estado na Abadia de Westminster na segunda-feira e o seguinte serviço de compromisso em Capela de São Jorge Windsor.

Polêmica envolvimento em abuso sexual de menores e adolescentes

O príncipe Andrew, de 62 anos, foi demitido como membro da realeza trabalhadora em janeiro deste ano depois de se ver no centro de um dos maiores escândalos reais da memória recente. Andrew foi acusado de estuprar e abusar sexualmente de uma adolescente vítima de tráfico sexual. Como punição, ele foi destituído de todos os títulos e patrocínios militares honorários e removido de praticamente todas as atividades da vida real.

O duque chegou a pagar cerca de 12 milhões de libras para resolver um caso civil com de suas acusadoras na corte internacional, Virginia Roberts Giuffre, após vários meses de disputas legais na justiça. Ele sempre negou qualquer acusação.

