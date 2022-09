Reprodução / CNN Portugal - 11.04.2022 O ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson

O ex-primeiro-ministro do Reino Unido falou sobre sua última audiência com a rainha, dois dias antes de ela morrer. A monarca mais longeva da história britânica faleceu na última quinta-feira (8), aos 96 anos , depois de apresentar uma piora no estado de saúde.

Em entrevista à jornalista Fiona Bruce, da BBC, Johnson afirmou que, na ocasião, percebeu que a rainha não estava bem. Mas, ainda assim, disse, parecia "absolutamente envolvida" com os assuntos abordados na audiência, "muito brilhante" e "muito focada".

"Ela estava ativamente focada na geopolítica, na política do Reino Unido, citando estadistas dos anos 50, foi extraordinário. Ela parecia muito brilhante, muito focada. Ela claramente não estava bem. Acho que isso foi o que mais me comoveu quando soube da morte dela na quinta-feira, achei incrível que seu senso de dever a tivesse mantido daquele jeito, e dado o quão doente ela obviamente estava, ela poderia ser tão brilhante e tão focada. Foi um momento bastante emotivo", afirmou.

O ex-premiê prestou uma homenagem à rainha no parlamento britânico na sexta-feira (9). Ele disse à emissora que o falecimento da monarca foi uma coisa "colossal" para ele e o levou a ter "um acesso de emoção um pouco inexplicável".

