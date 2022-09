Reprodução/Twitter Homem é preso após xingar o príncipe Andrew

Um homem foi detido após xingar o principe Andrew durante o cortejo fúnebre da rainha Elizabeth II, nesta segunda-feira (12). A cerimônia ocorre em Edimburgo, capital da Escócia.

O caixão da monarca, que morreu na última quinta-feira (8), era carregado pela região da Royal Mile, sucessão de ruas que formam a principal via do centro histórico da capital escocesa.

" Andrew , você é um velho doente", gritou o rapaz. A fala foi facilmente ouvida por todos os presentes no local, dado que os civis estavam em silêncio no momento. Como resposta, algumas pessoas começaram a gritar "Deus salve o rei", trecho que dá início ao hino nacional do Reino Unido.

🚨 O príncipe Andrew foi criticado por alguém gritando "você é um velho doente" enquanto o caixão da rainha viaja pela Royal Mile.

🚨 O príncipe Andrew foi criticado por alguém gritando "você é um velho doente" enquanto o caixão da rainha viaja pela Royal Mile.

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra, logo em seguida, o manifestante sendo detido por policiais e empurrado por cidadão que acompanhavam o cortejo.

Todos os outros filhos da rainha, o rei Charles III , a princesa Anne e o princípe Edward, caminhavam atrás do caixão que levava o corpo de Elizabeth no momento do xingamento.

Após o caixão realizar a viagem, eles entratam na Catedral de St. Gilespara um processo que durou cerca de uma hora. A população teve acesso ao caixão da monarca até por volta das 17h do horário local.

Denúncia de abuso sexual

O príncipe Andrew, de 62 anos, foi demitido como membro da realeza trabalhadora em janeiro deste ano depois de se ver no centro de um dos maiores escândalos reais da memória recente.

Andrew foi acusado de estuprar e abusar sexualmente de uma adolescente vítima de tráfico sexual. Como punição, ele foi destituído de todos os títulos e patrocínios militares honorários e removido de praticamente todas as atividades da vida real.



O duque chegou a pagar cerca de 12 milhões de libras para resolver um caso civil com de suas acusadoras na corte internacional, Virginia Roberts Giuffre, após vários meses de disputas legais na justiça. Ele sempre negou qualquer acusação.

Futuro incerto



A morte da monarca britânica mais longeva da história provocará mudanças na família real. Jornais britânicos já especulam sobre a permanencia do exílio do Príncipe Andrew.

Segundo o jornal The National, qualquer decisão acerca da participação de Andrew na família real cabe ao Rei Charles III. O monarca deve contar com a ajuda do filho mais velho, Willian, que, ao contrário do pai, cortou todo o contato com Andrew.

Charles deverá decidir se Andrew continuará sendo sustentado pela família real, o que acontecia enquanto a rainha era viva. Estima-se que ele tenha recebido um sálario de 21 milhões de líbras por ano da renda privada do Ducado de Lancaster.

