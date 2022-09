Andrew Parsons / No 10 Downing Street - 05/06/2022 Rainha Elizabeth II e príncipe Charles durante o Jubileu de Platina no Palácio de Buckingham

A rainha Elizabeth II, de 96 anos, foi colocada sob supervisão médica após a equipe de profissionais da família real ficar preocupada com o estado de saúde da monarca.

Em comunicado divulgado na manhã desta quinta-feira (8), o Palácio de Buckingham informou que a rainha continua "confortável" e no Palácio de Balmoral, na Escócia.

"Após uma avaliação mais aprofundada esta manhã, os médicos da rainha estão preocupados com a saúde de Sua Majestade e recomendaram que ela permaneça sob supervisão médica. A rainha continua confortável e em Balmoral."

Reprodução - 08.08.2022 Comunicado divulgado pelo Palácio de Buckingham nesta quinta (8)

Depois do episódio, os quatro filhos de Elizabeth II, o príncipe Charles, a princesa Anne, o príncipe Andrew e o príncipe Edward foram chamados para acompanhar o estado de saúde da rainha.



A duquesa da Cornualha, Camila, e o príncipe William também estão viajando para Balmoral para ficar com ela. A duquesa de Cambridge, Kate Middleton, permaneceu em Windsor, no Reino Unido, enquanto o príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis estão na escola.

O duque e a duquesa de Sussex, Harry e Meghan, deveriam participar da cerimônia do WellChild Awards em Londres esta noite, mas alteraram os planos e também viajam para ver a rainha .

A saúde de Elizabeth II preocupa médicos e os britânicos. A primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, que assumiu o cargo nesta semana , disse que "o país está profundamente preocupado" .

O arcebispo de Cantuária, cidade do sudeste da Inglaterra pertencente ao condado de Kent, afirmou que suas "orações e as orações do povo de toda a Igreja da Inglaterra e da nação" estão com a monarca.

Os primeiros sinais de atenção com a saúde da rainha começaram em outubro do ano passado, quando ela precisou cancelar uma viagem à Irlanda do Norte por recomendação médica. De acordo com o Palácio de Buckingham, à época, Elizabeth II "aceitou relutantemente o conselho médico para descansar" e permaneceu no Castelo de Windsor.

A mobilidade da monarca também a impediu de participar de alguns eventos este ano e ela continua usando uma bengala para se locomover.

The Royal Family - 06.09.2022 Rainha Elizabeth II recebeu a primeira ministra Liz Truss no Castelo Balmoral

Na última terça (6), a rainha se encontrou com Liz Truss e com o ex-premiê Boris Johnson para uma cerimônia de "passagem de bastão" . Devido a problemas de saúde, no entanto, esta foi a primeira vez que a monarca faz o ritual fora do Palácio de Buckingham.



Na quarta (7), ela desistiu de uma reunião on-line com o conselho privado após ser aconselhada pelos médicos a descansar.

