Reprodução: Flickr - 30/08/2022 Gorbachev

O oitavo e último líder da União Soviética, Mikhail Gorbachev, morreu aos 91 anos nesta terça-feira (30), segundo imprensa da Rússia. Ele foi Secretário-Geral do Partido Comunista da URSS de 1985 a 1991.

Gorbachev é conhecido por ter acabado com a Guerra Fria, tensão entre Estados Unidos e Rússia nos anos de 1947 até 1991. Russos o acusavam de ter colapsado com a União Soviética, o que levou a uma crise econômica para o país.

"Mikhail Sergeevich Gorbachev morreu nesta noite após uma severa e prolongada doença”, afirmou o Hospital Central de Clínicas de Moscou, segundo a imprensa russa.

O ex-mandatário foi chefe de Estado de 1988 a 1991, na posição de Presidente do Presidium do Soviete Supremo de 1988 a 1989, Presidente do Soviete Supremo de 1989 a 1990 e Presidente da União Soviética de 1990 a 1991.

Desde 1993, ele presidia a organização Cruz Verde Internacional e realizava conferências pelo mundo. Apoiador da democracia desde 1990, ele propôs lançar o partido social democrata em 2012, com intuito de unir a oposição contra o atual presidente da Rússia, Vladimir Putin.

Putin e o ex-líder da União Soviética eram críticos um do outro. Putin o acusa de ter quebrado a Rússia após seu governo e Gorbachev afirmou em entrevista no ano de 2015 que possível guerra entre a Rússia e Ucrânia seria "perigosa" e poderia acabar em "desastre nuclear".

Gorbachev foi considerado uma das pessoas mais importantes do século XX. Ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1990, e foi elogiado por ter acabado com a Guerra Fria.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.