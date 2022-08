Ansa Presidente dos Estados Unidos Joe Biden

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden , se manifestou publicamente pela primeira vez nesta quarta-feira (24) sobre a operação do Departamento de Justiça e do FBI contra seu antecessor, Donald Trump, e afirmou que não soube de nada de maneira antecipada.



"Eu não recebi nenhuma informação antecipada - nada, zero, nem um pedaço", disse aos jornalistas que o questionaram sobre o fato.

A afirmação segue a mesma linha do que havia sido anunciado pela Casa Branca, de que nenhum alto funcionário do atual governo do democrata soube da operação antes dela ocorrer e de que o Departamento de Justiça é um "órgão independente".

O questionamento ao mandatário vem porque Trump afirmou, repetidas vezes, que Biden "sabia de tudo" e que está por trás da operação realizada em sua mansão em Mar-a-Lago no dia 8 de agosto.

A afirmação de Biden vem um dia antes da provável liberação da Justiça norte-americana de mais informações sobre a operação e sobre o que levou os agentes à residência oficial do republicano.



Segundo as informações já divulgadas, que incluem a ordem judicial para a operação, o FBI foi à casa de Trump para recuperar documentos confidenciais que deveriam ter sido arquivados em Washington. Por isso, o ex-mandatário é investigado por violação da legislação sobre espionagem, obstrução da justiça e por remoção ou destruição de registros oficiais.

Nas 20 caixas apreendidas, que continham documentos, fotos e outros itens, foram encontrados quatro caixas com textos "top secret", três "secretos" e três "confidencial".

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.