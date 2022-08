Divulgação/Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa Fósseis do maior dinossauro da Europa podem ter sido descobertos em Portugal

Um morador da cidade de Pompal, em Portugal, pode ter ajudado a descobrir o maior dinossauro da Europa enquanto realizava uma reforma no quintal da sua residência.



A descoberta teve início em 2017, quando o proprietário da casa encontrou fragmentos de ossos fossilizados no seu quintal. Ele imediatamente entrou em contato com especilistas, e os investigadores realizaram escavações no local.

Cerca de 5 anos depois, paleontólogos voltaram ao local para a realização de novas escavações, que aconteceram entre 1 e 10 de agosto deste ano, e desenterraram o que podem ser os restos do maior dinossauro saurópode já encontrado no continente europeu.

Paleontólogos portugueses e espanhóis acreditam que os fósseis podem corresponder a um animal que mediu cerca de 12 metros de altura e 25 metros de comprimento.

“Não é comum encontrar todas as costelas de um animal assim, muito menos nesta posição, mantendo sua posição anatômica original. Este modo de preservação é relativamente pouco frequente no registo fóssil de dinossauros, em particular saurópodes, do Jurássico Superior português”, afirmou Elisabete Malafaia, pesquisadora da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, em comunicado.

Até ao momento, foi recolhido na jazida de Monte Agudo, local onde estão sendo realizadas as escavações, um importante conjunto de elementos do esqueleto axial que inclui vértebras e costelas do saurópode braquiossaurídeo.

“A investigação na localidade paleontológica de Monte Agudo confirma que a região de Pombal possui um importante registo fóssil de vertebrados do Jurássico Superior, o que nas últimas décadas tem proporcionado a descoberta de abundantes materiais muito significativos para o conhecimento das faunas continentais que habitaram a Península Ibérica", completa Malafaia.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.