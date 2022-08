Reprodução/redes sociais Cratera aberta no deserto do Atacama, no Chile

Autoridades chilenas informaram que o entorno da cratera que surgiu no deserto do Atacama, no Chile , corre risco de colapsar. Por segurança, foi estabelecido um perímetro de segurança na região.

O sumidouro surgiu no dia 30 de julho e agora se estende cerca de 36,5 metros di diâmetro. O buraco surgiu no meio de uma estrada que atravessa um terreno de propriedade de uma mineradora.

"O Presidente do Comitê de Gestão de Riscos de Desastres da Região do Atacama decidiu declarar um Perímetro de Segurança, com base nas informações apresentadas pelo Serviço Nacional de Geologia e Mineração (SERNAGEOMIN), que estabeleceu uma zona de alto risco para a geração de subsidência e /ou rachaduras, no entorno da Mina Alcaparrosa, localizada no município de Tierra Amarilla, Região do Atacama", informou o Ministério do Interior e Segurança Pública do Chile em comunicado .

A cratera está próxima à mina Alcaparrosa, localizada a aproximadamente 665 km ao norte de Santiago. A empresa canadense Lundin Mining detém 80% da propriedade do local. Os 20% restantes são geridos pela japonesa Sumitomo Metal Mining e Sumitomo Corp.



O governo ordenou a paralisação das atividades e iniciou um "processo de sanção", porém não forneceu detalhes sobre o que essa ação envolveria. A Lundin controla 80% da propriedade em sociedade com a empresa japonesa Sumitomo Metal Mining Co Ltd.e a Sumitomo Corporation.

"Considerando que o referido cenário se configura como uma ameaça à vida e à integridade física das pessoas, o acesso ao referido polígono foi restringido, até que os estudos técnicos o justifiquem", afirmaram as autoridades chilenas.

