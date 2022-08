Reprodução/Instagram @wreis_oficial 13.08.2022 Washington Reis e Claudio Castro

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou, por três votos a dois, um recurso do prefeito de Duque de Caxias e candidato a vice na campanha de Cláudio Castro (PL) ao governo do Rio, Washington Reis (MDB), e manteve a condenação por danos ambientais em unidade de conservação e por parcelamento irregular do solo. A decisão deve dificultar a obtenção do registro de candidatura da chapa com Castro no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Rio. Por conta desta condenação, o Ministério Público Eleitoral (MPE) já havia recebido um pedido para que o TRE do estado enquadre Washington na Lei da Ficha Limpa.

Apesar de um recurso apresentado pela defesa ter sido negado novamente e a confirmação da condenação do STF, o TRE ainda deverá analisar o pedido de registro. Washington Reis enviou um documento à Justiça Eleitoral na semana passada, onde argumentou que ele tem direito a apresentar mais um recurso no STF, mesmo que o julgamento tenha sido finalizado nesta terça-feira, e, enquanto a questão não é analisada, sua candidatura deve ser liberada.

O Ministério Público Eleitoral discorda e argumenta que a condenação imposta pelo STF em 2016 já havia sido confirmada em 2021. Para o órgão, isso o deixou inelegível.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.