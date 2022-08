Reprodução Redes Sociais Cratera no Chile - 09.08.2022

A cratera que surgiu em um vilarejo no deserto do Atacama no Chile dobrou de tamanho deixando moradores e autoridades preocupados. As autoridades ordenaram que o trabalho de mineração de cobre próximo ao vilarejo fosse paralizado.

O sumidouro surgiu no dia 30 de julho e agora se estende a 32 metros de largura e 64 metros de profundidade. O buraco surgiu no meio de uma estrada que atravessa um terreno de propriedade de uma mineradora. Um buraco desse tamanho caberia tranquilamente seis estátuas do Cristo Redentor empilhadas frente a frente com braços esticados.

O Serviço Nacional de Geologia e Mineração informou no sábado que investiga as causas que teriam levado ao surgimento do buraco perto da mina Alcaparrosa. O buraco está próximo a um mineradora operada pela empresa canadense Lundin Mining, há cerca de 665 km ao norte de Santiago.

O governo ordenou a paralisação das atividades e iniciou um "processo de sanção", porém não forneceu detalhes sobre o que essa ação envolveria. A Lundin controla 80% da propriedade em sociedade com a empresa japonesa Sumitomo Metal Mining Co Ltd.e a Sumitomo Corporation.

O buraco, localizado próximo à cidade de Tierra Amarilla, media anteriormente cerca de 25 metros de diâmetro, mas já apresentava água visível no fundo.

O serviço de geologia e mineração disse que instalou bombas de extração de água na mina e nos próximos dias investigará as câmaras subterrâneas. Há suspeitas de uma possível extração excessiva, que poderia ter inundado o subsolo, causando uma efeito de desestabilização da área próxima a mina.

