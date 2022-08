Cristiano Mariz/ O GLOBO Urnas eletrônicas

O Ministério Público Eleitoral (MPE) contestou, até o momento, o registro de mais de 800 candidaturas das eleições de outubro deste ano. O número diz respeito a registros para os cargos de presidente, governador, senador e deputado federal, estadual e distrital.



O balanço parcial divulgado nesta terça-feira (30) inclui dados das impugnações feitas pelo Ministério Público em 21 unidades da Federação.

Para a disputa das eleições, os candidatos precisam atender requisitos previstos na legislação, além de não estarem enquadrados nas causas de inelegibilidade, como as previstas na Lei da Ficha Limpa.

A maior parte dos pedidos de impugnação foram feitos a candidaturas para os cargos de deputado estadual e federal. O estado com o maior número de impugnações foi São Paulo, com 225 contestações, sendo seguido por Paraíba, com 96, Mato Grosso, com 55 e Rio Grande do Norte, com 50.



Entre os nomes conhecidos que tiveram a candidatura conntestada, estão o ex-deputado federal Eduardo Cunha, o ex-governador do Rio Wilson Witzel e o deputado federal Daniel Silveira. Além deles, o candidato à presidência Roberto Jefferson também teve a candidatura impugnada.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.