Pres Ucrânia / Fotos Públicas Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky

Nesta terça-feira (23), o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky , prometeu restaurar o domínio do país na região da Crimeia , durante uma cúpula internacional on-line.

Em um painel ao lado do presidente polonês, Andrzej Duda, Zelensky disse ter a intenção de recuperar o poder na península, que foi anexada pela Rússia em 2014. De acordo com ele, uma retomada do território significaria um "renascimento" da ordem jurídica internacional.

"Para superar o terror, devolver previsibilidade e segurança à nossa região, à Europa e ao mundo inteiro, precisamos vencer, vencer a luta contra a agressão russa. E, portanto, precisamos libertar a Crimeia da ocupação. Começou na Crimeia e terminará na Crimeia, e isso será um renascimento efetivo da ordem jurídica internacional", disse o mandatário na cúpula da Plataforma da Crimeia.

Em discurso, o presidente destacou que a Crimeia não se trata "apenas de um território" ou de uma "figura no jogo geopolítico" para os ucranianos.

"Para a Ucrânia, a Crimeia é parte de nosso povo, nossa sociedade, uma comunidade de pessoas a quem garantimos a liberdade", acrescentou.

Zelensky também afirmou que a Crimeia se tornou "uma plataforma militar para agressão e disseminação de sofrimento", em referência aos 750 mísseis de cruzeiro que ele disse terem sido lançados pelos russos da Crimeia desde a invasão ao território ucraniano, em 24 de fevereiro .

