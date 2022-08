Reprodução/YouTube - 17.08.2022 Lula defendeu o fim da guerra entre Rússia e Ucrânia

Nesta segunda-feira (22), o ex-presidente e candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que, caso vença as eleições, trabalhará para que a guerra entre a Ucrânia e Rússia chegue ao fim. Na avaliação do petista, os dois países precisam dialogar e ele quer fazer uma ponte para que isso ocorra.



“Se eu ganhar as eleições, espero que a guerra entre Ucrânia e Rússia já tenha acabado, caso contrário faremos um esforço de diálogo para estabelecer novamente a paz. Não nos interessa qualquer tipo de guerra”, disse o líder nas pesquisas durante encontro com jornalistas da mídia internacional.

Em maio, Lula deu uma entrevista para a revista Time e comentou sobre o conflito envolvendo os dois países europeus. Ele declarou que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, "quis a guerra". Na ocasião, o posicionamento polemizou e Kiev repudiou a fala do petista.

"Eu não conheço o presidente da Ucrânia. Agora, o comportamento dele é um comportamento um pouco esquisito, porque parece que ele faz parte de um espetáculo. Ou seja, ele aparece na televisão de manhã, de tarde, de noite, aparece no parlamento inglês, no parlamento alemão, no parlamento francês como se estivesse fazendo uma campanha. Era preciso que ele estivesse mais preocupado com a mesa de negociação", afirmou o ex-presidente brasileiro.

