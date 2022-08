Ansa O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky , afirmou que a guerra iniciada pela Rússia só terminará com a "libertação" da Crimeia, anexada unilateralmente por Moscou em 2014.

"Essa guerra russa contra a Ucrânia, contra toda a Europa livre, começou com a Crimeia e deverá terminar com a Crimeia, com a sua libertação. Hoje é impossível dizer quando isso acontecerá, mas sei que voltaremos a ter a Crimeia ucraniana", disse em seu discurso diário.

O mandatário ainda afirmou que o "mundo errou em não responder com toda a força os primeiros passos agressivos da Rússia em 2014".

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.