Guru de Putin culpa Ucrânia pela morte da filha

O pensador russo Alexander Dugin, descrito no Ocidente como um dos "principais mentores ideológicos" do Kremlin, falou sobre a morte de sua filha, Darya Dugina , pela primeira vez e culpou a Ucrânia pelo ocorrido.

Uma explosão por um carro-bomba destruiu um veículo perto de Moscou na noite do último sábado (20) e matou Dugina . O incidente ocorreu em uma rodovia a cerca de 20 quilômetros a oeste de Moscou, por volta das 21h45 do horário local.

Testemunhas relataram que a explosão atingiu o veículo no meio da estrada, o que fez com que os destroços fossem espalhados para todos os lados. Depois, o carro colidiu com uma cerca.

No canal do Telegram de seu amigo Konstantin Malofeev, o pensador russo disse que a filha foi morta "na frente de seus olhos" enquanto "retornava do festival Tradição perto de Moscou".

"Ela era uma linda garota ortodoxa, patriota, correspondente militar, especialista em canais centrais e filósofa. Seus discursos e reportagens sempre foram profundos, fundamentados e contidos. Ela nunca pediu violência e guerra", acrescentou Dugin em comunicado. "Ela era uma estrela em ascensão no início de sua jornada. Os inimigos da Rússia mesquinhamente, furtivamente a mataram."

Depois da morte da filha, o pensador pediu a vitória russa na guerra contra a Ucrânia, iniciada em fevereiro deste ano .

"Mas nós, nosso povo, não podemos ser quebrados nem mesmo por golpes tão insuportáveis", escreveu. "Nossos corações anseiam por mais do que apenas vingança ou retribuição. É muito pequeno, não do jeito russo. Nós só precisamos de nossa Vitória. Minha filha colocou sua vida de solteira em seu altar. Então vença, por favor!"

De acordo com ele, um memorial será realizado para Dugina nesta terça (23).

No domingo (21), a Ucrânia negou ter qualquer envolvimento com a explosão. Em entrevista a uma rede de TV do país, o conselheiro do chefe do gabinete do presidente da Ucrânia, Mykhailo Podoliak, disse que "a Ucrânia definitivamente não tem nada a ver com isso". "Não somos um Estado criminoso, que é a Federação Russa, e mais ainda, não somos um Estado terrorista", afirmou Podoliak.

