Reprodução/Facebook Hotel Hayat, na Somália

Um grupo de terroristas do Al-Shabaab realizou um ataque contra um hotel em Mogadíscio, capital da Somália, e deixou "diversos mortos", informa a mídia local nesta sexta-feira (19).



Após a ação com bombas e a invasão de uma das áreas do hotel Hayat, ainda há um intenso tiroteio entre os extremistas e forças de segurança oficiais.

Segundo um dos funcionários do hotel contou à agência AFP, Abdukadir Hassan, os terroristas lançaram uma bomba na área externa da estrutura e invadiram o prédio atirando. Eles ainda criaram uma barricada para atacar os policiais dentro do Hayat.

Testemunhas nas redes sociais afirmaram que houve uma segunda grande explosão na área, que está totalmente isolada.



Em um comunicado nas redes sociais, o Al-Shabaab assumiu a autoria da ação. Com ligação com a Al-Qaeda, os terroristas disputam há anos áreas da Somália. Ataques do tipo, em hotéis ou na área das embaixadas em Mogadíscio, são relativamente comuns.

