Saif al-Adel

Com Zawahiri morto, o principal procurado pelas autoridades americanas passou a ser o egípcio Saif al-Adel, um dos responsáveis pelos ataques a bomba às embaixadas americanas no Quênia e na Tanzânia, em 1998. Segundo o FBI, ele provavelmente ocupa um elevado posto na hierarquia da al-Qaeda. As autoridades dos EUA pagam US$ 10 milhões por informações que levem a sua captura.