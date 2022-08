Reprodução/redes sociais Carga de cerveja é saqueada na MGC-120

Um caminhoneiro morreu em um acidente após perder o controle da direção e invadir a pista contrária na MGC-120, entre as cidades de Nova Era e Itabira, em Minas Gerais. O veículo transportava cerveja e a carga foi saqueada por pessoas que estavam nas proximidades.

O motorista ficou preso às ferragens. O Grupo de Atendimento Voluntário de Emergência (GAVE) e o Samu foram acionados e o óbito foi constatado ainda no local. Funcionários do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER) e da Polícia Militar Rodoviária estiveram no local para registrar o acidente e organizar o trânsito na via. A vítima ainda não foi identificada e a perícia foi acionada.

