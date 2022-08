Ansa Serão enviados mais sistemas de lançamentos de mísseis para Kiev

O Pentágono anunciou nesta sexta-feira (19) um novo pacote de ajuda militar para a Ucrânia , em valores que somam US$ 775 milhões, a alguns dias da invasão da Rússia completar seis meses.

Serão enviados mais sistemas de lançamento de mísseis de alta mobilidade, os chamados Himars, veículos militares que resistem a minas terrestres, canhões Obus e milhares de munições - que também servirão para uso em armamentos fornecidos às forças armadas ucranianas pelo governo do Reino Unido.

Ao todo, os EUA já forneceram mais de US$ 10 bilhões em armamentos e equipamentos de defesa desde o início da guerra, em 24 de fevereiro.

Também nesta sexta-feira, uma delegação de prefeitos de cidades europeias, que pertencem ao Eurocities, a maior rede de relacionamento do tipo entre cidades médias e grandes da União Europeia, foi a Kiev para fechar um acordo sobre a reconstrução das localidades ucranianas devastadas pela guerra.

O grupo, liderado pelo prefeito de Florença, Dario Nardella, se reuniu com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e depois com o líder municipal de Kiev, Vitalij Klitschko, que também é presidente da Associação das Cidades Ucranianas.

O grupo de prefeitos visitou ainda áreas devastadas como Bucha, Irpin e Borodyanka, palco de massacres de civis durante o período de cerca de um mês de ocupação de tropas russas.



"Nós, prefeitos e líderes de cidades europeias e ucranianas, condenamos a guerra russa na Ucrânia e pedimos a retirada imediata das forças russas e o restabelecimento de paz. Estamos empenhados em unir os nossos esforços para preparar e fornecer uma rápida e sustentável reconstrução das cidades ucranianas destruídas pelos ataques russos", diz a declaração conjunta ao fim dos encontros.

Já Nardella afirmou que a Eurocities quer "oferecer esperança, apoio e solidariedade à população ucraniana para um futuro pacífico e democrático". "Nós, prefeitos, somos as figuras públicas mais próximas das pessoas e essa proximidade e solidariedade por parte dos cidadãos de toda a Europa trouxemos conosco", acrescentou.

