Divulgação/Salvamento Marítimo Incêndio em iate na Espanha

Um iate avaliado em cerca de R$ 120 milhões pegou fougo nesta quinta-feira (11) em Formentera, uma ilha paradisíaca localizada na Espanha . A embarcação é de origem italiana.

Nove passageiros e sete tripulantes foram resgatados sem ferimentos pela guarda costeira espanhola.

A Aria SF pertence ao empresário italiano Paolo Scudieri e tem aproximadamente 43 metros. Scudieri é líder do Gruppo Addler, avaliado em R$ 2,4 bilhões.

Além disso, o empresário que mora em Nápoles é embaixador do Turismo de Mônaco e fundador de um grupo que possui 19 restaurantes na Itália.

Brand new 45m superyacht Aria SF on fire in Spain 😦 pic.twitter.com/13BlGiAQ3P — James Hicks (@James_C_Hix) August 12, 2022

O iate havia sido entregue ao proprietário há apenas um mês e as autoridades não informaram se o empresário estava na embarcação no momento do incidente.

O superiate foi encomendado em 2019 e contava com piscina, cinco quartos e academia. Apesar do incêndio ter sido controlado, a equipe de resgate acredita que o iate não poderá ser recuperado.

