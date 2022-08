Reprodução/Twitter - 11.08.22 Onda de violência na Ciudad Juárez, México

Na últimas horas, episódios de violência extrema foram registados em diferentes zonas da Ciudad Juárez, no México. Segundo balanço provisório, são pelo menos nove mortos, que incluem quatro funcionários de uma estação de rádio e três presos.

Apenas no mês de Agosto, já foram contabilizadas 49 mortes na cidade localizada no Norte do país, junto à fronteira com El Paso, no estado norte-americano do Texas. A imprensa mexicana noticia que foram identificados múltiplos ataques, entre o final da tarde e a noite de quinta-feira, que teriam sido orquestrados por organizações criminosas ligadas ao narcotráfico.

No entanto, as autoridades não conseguiram estabelecer ligações diretas entre os crimes recentes. Segundo o jornal local El Diario, a onda de crimes teria começado com uma rixa entre representantes de gangues rivais em uma prisão estadual. Algumas horas depois da briga, que deixou três mortos, homens armados dispararam tiros e atiraram cocktails Molotov na direção de diversas lojas de conveniência pertencentes ao mesmo grupo. O ataque a um desses estabelecimentos provocou incêndio e resultou na morte de duas mulheres.

Outro dos atentados ocorreu na porta de uma pizzaria. Entre os mortos estão o locutor de rádio Alan González e três colegas seus. Postos de gasolina e um carro que transportava funcionários de uma fábrica também foram incendiados.

Presidente da câmara da cidade, Cruz Pérez Cuéllar, garantiu em tweet que “a polícia municipal está nas ruas trabalhando para restabelecer a ordem desde que começaram estes ataques covardes” e pediu que população dedicasse um “pensamento” àqueles que “perderam tristemente a vida”.

A governadora do estado de Chihuahua Maru Campos, lamentou a “perda de vidas humanas neste evento tão atroz” e afirmou no Twitter, que “toda a força estadual, em conjunto com as autoridades federais e municipais” foi mobilizada para a cidade.

