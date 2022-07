Reprodução/Twitter - 18.07.2022 Pessoas se refrescam em torneira

O Instituto de Saúde Carlos III informou que mais de mil pessoas já morreram na Espanha por causa da intensa onda de calor que atinge o país.

De acordo com as estimativas do instituto espanhol, pelo menos 1.047 indivíduos faleceram entre os dias 10 e 19 de julho em virtude das altas temperaturas.

O forte calor que atinge a Espanha, que já registrou máximas acima de 40 graus em diversas áreas da nação, estaria ligado às consequências do aquecimento global.

"As mudanças climáticas matam", alertou o primeiro-ministro do país, Pedro Sánchez, na última segunda-feira (18).

A atual onda de calor provocou alguns incêndios em solo espanhol, como em Calatayud, que forçou a evacuação de pelo menos 1,7 mil pessoas e interrompeu o funcionamento de trens de alta velocidade entre as cidades de Madri e Barcelona.

As ondas de calor se caracterizam por temperaturas elevadas por vários dias consecutivos, frequentemente associadas a forte irradiação solar e falta de ventilação. Essas condições climáticas podem representar riscos para a saúde da população, especialmente idosos, doentes crônicos, crianças e grávidas.

