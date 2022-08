Reprodução: Flickr Salman Rushdie recebeu múltiplas facadas

O escritor anglo-indiano Salman Rushdie passa neste momento por uma cirurgia, segundo seu agente nos Estados Unidos, Andrew Wylie. Ele, no entanto, disse não ter atualizações sobre o estado de saúde do autor de Versos Satânicos, em mensagem enviada ao The New York Times.

O autor recebeu múltiplas facadas enquanto falava em uma conferência em Nova York. Um dos ferimentos do autor foi no lado direito do pescoço e uma poça de sangue estava embaixo de seu corpo. Relatos de outras testemunhas dizem que o escritor recebeu de 10 a 15 golpes. Segundo a endrocrinologista americana Rita Landman, que estava no local, o escritor estava vivo e não precisou receber reanimação cardiopulmonar.

A polícia de Nova York prendeu o suspeito de ter atacado Rushdie. O homem detido era branco, tinha o cabelo raspado e estava usando roupas camufladas por baixo de um casaco preto. Ele invadiu o palco do centro educacional Chautauqua Institution e começou a agredir Rushdie. O escritor caiu no chão e o homem foi contido em seguida.

Rushdie foi levado do local de helicóptero por socorristas. A pessoa que estava entrevistando o escritor sofreu um leve ferimento na cabeça.

A obra de Rushdie fez com que ele se tornasse alvo de ameças de morte no Irã desde a década de 1980. Um repórter da agência Associated Press (AP) testemunhou o episódio de violência registrado por volta de 10h30 no horário local. Um homem invadiu o palco do anfiteatro do centro educacional Chautauqua Institution e começou a agredir Rushdie. O escritor caiu no chão e o homem foi contido.

