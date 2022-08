Wikimedia Commons Autoridades determinaram 4ª dedetização em menos de um mês

A pequena cidade de Orbetello, localizada na região da Toscana, na Itália, está sofrendo com uma "infestação" de insetos desde que altas temperaturas começaram a ser registradas durante o verão .

Por conta disso, a prefeitura determinou a quarta dedetização geral da localidade em menos de um mês entre a noite desta quarta-feira (10) e a madrugada de quinta-feira (11) para tentar atenuar o problema.

"Será feita uma extraordinária desinfestação adulticida de quironomídeos problemáticos por meio da matança noturna nas áreas verdes e nas ruas da cidade de Orbetello, e também na área conhecida como 'Spiaggetta'", diz a nota oficial da prefeitura.

Além disso, os cidadãos devem manter portas e janelas fechadas e esperar uma hora depois da passagem do carro com o produto químico para sair de casa.

Orbetello, cidade de quase 15 mil habitantes, é usada para férias desde as épocas do período etrusco (1200 a.C a 700 a.C) por conta de sua grande lagoa e das belezas naturais. No entanto, a infestação dos insetos tem feito os turistas sumirem neste verão, com quedas de até 60% no movimento.

Segundo especialistas italianos, a forte onda de calor que atinge a Itália é a principal causa do problema. Isso porque as altas temperaturas reduziram a quantidade de predadores naturais da área lagunar, como rãs, formigas, morcegos, entre outros, o que por consequência gerou uma proliferação gigantesca dos insetos — pequenas moscas, mosquitos, etc.

Tanto em junho como em julho, a Itália foi afetada por fortes ondas de calor por todo território. Além disso, uma grande estiagem atinge com força toda a parte norte e nordeste do país.

De acordo com dados divulgados pelo Instituto de Ciências da Atmosfera e do Clima do Conselho Nacional de Pesquisa (Isac-CNR), o país já registra os sete primeiros meses mais quentes de sua história em 2022, com uma média de temperatura 0,98°C acima do registro histórico. Só em julho, a média ficou 2,26°C acima dos valores computados desde 1800.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.