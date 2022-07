Reprodução - 28.07.2022 Piscinas foram improvisadas por portugueses em vagas de estacionamento

Moradores da cidade portuguesa de Oieras, na região metropolitana de Lisboa, improvisaram piscinas em vagas de estacionamento de uma via pública do bairro de Portela de Carnaxide ao longo da última semana. A cena viralizou nas redes sociais na tarde desta quarta-feira.

A diversão dos moradores da rua Dr. Alberto Pinheiro Torres, no entanto, durou pouco, após as imagens chegaram até o Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia portuguesa.

As autoridades, então, pediram para que os moradores retirassem as piscinas alegando ocupação irregular de via pública.

Veja algumas fotos abaixo:

As altas temperaturas tem feito os europeus protagonizarem outras cenas inusitadas para o continente. Na Itália, um padre católico celebrou uma missa no último domingo de dentro do mar e usou uma boia como altar. A Promotoria de Crotone, no sul da Itália, onde foi celebrada a missa, abriu uma investigação contra o padre por "ofensa a uma instituição religiosa".

A celebração religiosa concluía as atividades de um acampamento de jovens voluntários da associação antimáfia Libera, que administra terras confiscadas da máfia. O evento inusitado foi filmado e transmitido por diversos meios de comunicação.

A onda de calor que atingiu a Europa no último mês tem provocado mortes e incêndios por todo o continente. As temperaturas passaram dos 40ºC na Espanha e no Reino Unido. Os cientistas dizem que o calor extremo persistente deste ano segue uma tendência. As ondas de calor na Europa, afirmam, aumentam em frequência e intensidade em um ritmo maior do que em quase qualquer outra parte do planeta.

