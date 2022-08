Reprodução / Twitter - 18.05.2022 Guerra entre Rússia e Ucrânia: Segundo o relatório, mais de 1000 soldados Russos se deslocam para Kherson

A inteligência do Reino Unido aponta uma maior concentração de militares russos e ucranianos na região entre Kherson e Zaporizhzhya, no sul do país. Diante disso, o Ministério da Defesa britânico afirma que a guerra está prestes a entrar em uma nova fase.

Conforme descrito no relatório da entidade, emitido hoje (6), isso é uma medida de “antecipação à contraofensiva da Ucrânia ou preparação para um possível ataque.”

“Os combates mais pesados ​​estão mudando para uma linha de frente de cerca de 350 km que se estende de Zaporizhzhya até Kherson , paralela ao rio Dnieper”, complementa o relatório.

A situação na região “esquenta” cada vez mais. Foram observados longos comboios militares russos, compostos por tanques, caminhões e artilharia. Estão se afastando da região de Donbass , rumo ao sul. Da parte da Rússia, mais de mil soldados foram à Crimeia e devem apoiar as tropas em Kherson.

Já as forças ucranianas mantêm a pressão em diversas partes do território sul do país, se concentrando em pontos, depósitos de munição e ligações ferroviárias como alvos. A inteligência britânica avalia que a Ucrânia busca atrapalhar o transporte russo entre Crimeia e Rússia, afetando a capacidade de reabastecimento dos militares russos.