Reprodução Idosa de 83 anos é resgatada de área isolada por enchente nos EUA





Agarrada a uma corda, uma idosa de 83 anos foi resgatada de helicóptero neste domingo no condado de Wolfe, no estado americano de Kentucky. Os bombeiros retiraram a mulher do telhado da própria casa, que estava cercada de água por todos os lados. As enchentes na região já deixaram pelo menos 35 mortos , segundo os últimos dados oficiais.

A Equipe de de Salvamento e Resgate do Condado de Wolfe compartilhou imagens da operação, nas redes sociais. O vídeo mostra um helicóptero pairando sobre a casa da idosa. Em seguida, os tripulantes da aeronave iniciam a recolhida da corda. Com isso, a mulher começa a subir.

Depois, o helicóptero também se desloca e leva a idosa para um lugar seguro. O vídeo, filmado a partir de um barco nas proximidades, também mostra o nível que a água atingiu. Nas imagens é possível ver apenas o telhado da casa.





Além da idosa, outros quatro moradores da residência foram resgatados. Elas estavam presas em um sótão e tiveram que saltar pelas janelas e subir para o telhado, devido ao aumento da enchente.

"Um de cada vez, eles foram transportados para fora da casa para obter acesso ao telhado, onde um guarda estava posicionado para ajudar no içamento", informou a Equipe de de Salvamento e Resgate do Condado de Wolfe.

"Embora os membros da equipe tenham se movido para uma distância segura durante o içamento, você ainda pode testemunhar o poder da lavagem do rotor e seu impacto na capacidade da equipe de manter a posição", acrescenta a nota.

Mortes

Equipes de resgate estão indo de porta em porta em Kentucky em meio à piora do clima, enquanto os esforços de busca continuam por vítimas das graves inundações que devastaram o leste do estado, disse seu governador neste domingo.

Algumas áreas da região montanhosa permanecem inacessíveis depois que as inundações transformaram estradas em rios, destruíram pontes, varreram casas e mataram pelo menos 35 pessoas, segundo os últimos dados oficiais.





O mau serviço de telefonia celular também complica os esforços dos socorristas.

"Esta é uma das inundações mais devastadoras e mortais que já vimos em nossa história... E no momento em que estamos tentando cavar, está chovendo", disse o governador Andy Beshear ao programa "Meet the Press" da rede NBC.

"Vamos trabalhar para ir de porta em porta, trabalhar para encontrar, novamente, tantas pessoas quanto pudermos. Vamos até trabalhar na chuva. Mas o clima está dificultando", disse Beshear.

Anteriormente, o governador havia indicado que o número de mortos pelas enchentes aumentaria ainda mais.

"Vamos encontrar corpos por semanas, muitos deles varridos centenas de metros, talvez mais de um quarto de milha (aproximadamente 400 metros) de onde foram perdidos", disse Beshear.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.