Reprodução/Twitter Governor Andy Beshear vendo a devastação em Kentucky

O número de mortos pelas inundações no estado de Kentucky, nos Estados Unidos , subiu para pelo menos 28 e ainda pode aumentar, já que as equipes de resgate seguem buscando desaparecidos.

"Ainda estamos concentrados em atender às necessidade imediatas de fornecimento de comida, água e abrigo para milhares de nossos compatriotas do Kentucky que foram deslocados por essa inundação catastrófica. Ao mesmo tempo, começamos a longa trajetória para uma eventual recuperação", disse o governador do Kentucky, Andy Beshear, em um comunicado.

Algumas áreas da montanhosa região seguem inacessíveis após as enchentes que transformaram estradas em rios, derrubaram pontes e destruíram residências. A chuva intermitente e a falta de sinal estão dificultando os esforços das equipes de resgate. Com essas condições, o estado não possui um "controle firme" da quantidade exata de desaparecidos.

"Com esse nível da água, iremos encontrar corpos por semanas, muitos deles varridos por centenas de metros de onde foram perdidos. Nós perdemos 28 pessoas e acreditamos que haverão mais. Está é uma das inundações mais devastadoras e mortais que vimos em nossa história", informou Beshear em entrevista à emissora "NBC News".

Em um vídeo publicado no YouTube, o governador comentou que as chuvas provocaram inundações repentinas, deslizamentos de terra e deslocaram muitos moradores do estado norte-americano. Além disso, o desastre causou centenas de milhões de dólares em danos.

As inundações afetaram uma região do Kentucky que já vinha sofrendo com a pobreza, principalmente pelo declínio da indústria do carvão que era o coração de sua economia.

O Serviço Nacional de Meteorologia está prevendo chuvas e tempestades para a região até terça-feira (2). Com isso, Beshear pediu aos moradores que tomem precauções.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.