Reprodução Rafael Caro Quintero foi preso no México

Na lista dos 10 fugitivos mais procurados do FBI, o narcotraficante Rafael Caro Quintero, de 69 anos, foi preso por militares mexicanos, nesta sexta-feira, no estado de Chihuahua. Ele foi um dos fundadores do cartel de Guadalajara, grupo que teve seu auge nos anos 70 e 80.

A recompensa pelo narcotraficante era de 20 milhões de dólares, a mais alta já oferecida pela agência antidrogas dos Estados Unidos (DEA) por um criminoso mexicano.

Quintero chegou a ser capturado em 1985 por ser o mandante do assassinato do agente do DEA Enrique "Kiki" Camarena. O narcotraficante considerava o policial americano culpado por uma operação que encontrou uma plantação de maconha do cartel. Ele ordenou, então, o sequestro de Camarena, que foi torturado e executado.





Na época, ele recebeu uma condenação de 40 anos de prisão. Ele cumpriu a pena em uma cadeia mexicana e foi liberado em 2013 após uma decisão de uma corte de apelação.

Na época, a sua libertação provocou forte reação entre autoridades americanas e mexicanas. A decisão acabou revertida pela Suprema Corte do México. Caro Quintero, no entanto, já havia desaparecido e escapou da prisão.

Desde então, ele foi apontado por autoridades dos EUA como sendo um dos líderes responsáveis por comandar o cartel de Sinola depois da prisão de El Chapo.

* Com informações de agências internacionais

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.