Reprodução - 05.07.2022 Robert Crimo, preso como 'pessoa de interesse' por possível envolvimento no ataque a tiros durante parada de 4 de Julho em Highland Park, Illinois

O suspeito de realizar um tiroteio durante o desfile de 4 de Julho na cidade de Highland Park, em Illinois (EUA) , "considerou seriamente" fazer um segundo ataque em outra celebração após fugir do local, de acordo com o que disseram as autoridades nesta quarta-feira (6).

Robert E. Crimo III, preso nessa segunda-feira (4) suspeito do atentado , supostamente carregava outro rifle e tinha aproximadamente 60 tiros no dia do ataque no desfile.

"Enquanto ele estava dirigindo e localizou esta outra celebração ocorrendo na área de Madison (Wisconsin), ele considerou outro ataque com uma arma de fogo que tinha em seu carro", disse o porta-voz da Força-Tarefa de Crimes Graves do Condado de Lake, Christopher Covelli, em entrevista coletiva, segundo o NY Post .

"Ele pensou seriamente em usar a arma de fogo em seu veículo para cometer outro tiroteio em Madison."

Os investigadores ainda não sabem por que Crimo teria dirigido até Madison enquanto era procurado por horas pela polícia . Quando ele foi detido , o procurador do estado de Lake County, Eric Reinhart, disse que o suspeito confessou que havia disparado tiros contra os frequentadores do desfile de Highland Park antes de fugir.

Hoje, as autoridades não informaram o que teria motivado o suspeito a realizar o ataque, mas afirmaram que ele tem "afinidade pelos números quatro e sete" – o que seria data em que ele realizou o massacre.

A obsessão dele com os números, de acordo com Covelli, vem "do tipo de música que ele gosta".

O ataque na manhã de segunda , matou sete pessoas e deixou ao menos 40 feridos. Em entrevista coletiva, a polícia disse que o assassino se misturou com a multidão vestindo roupas femininas depois de atirar de um telhado.

