Reprodução Robert E. Crimo tem 22 anos





Robert E. Crimo III, que era buscado em conexão com o ataque a um desfile em Illinois, nos EUA, nesta segunda-feira (4) , foi detido, anunciaram aos autoridades em uma coletiva às 20h (21h em Brasília), segundo a rede americana CNN.

Quando questionadas, as autoridades disseram que ainda descrevem Crimo como uma "pessoa de interesse" no caso enquanto conduzem a investigação e tentam conectá-lo à cena do crime.

De acordo com Polícia de Highland Park, Crimo foi visto em seu carro por uma unidade policial do Norte de Chicago. Crimo fugiu quando a polícia tentou abordá-lo, levando a uma breve perseguição. O rapaz de 22 anos foi levado para o Departamento de Polícia de Highland Park.

O ataque

Um ataque a tiros deixou seis mortos e mais de 20 feridos e fez com que centenas de pessoas fugissem do Desfile do Dia da Independência, em Illinois, nos EUA, na manhã desta segunda-feira (04).





O incidente aconteceu cerca de 10 minutos após o início da cerimônia no centro da cidade de Highland Park, por volta das 10h (horário local).

Reação de Biden

O presidente norte-americano, Joe Biden, disse estar chocado com o ataque e prometeu dar “o total apoio do governo federal” aos investigadores.

"A violência armada sem sentido mais uma vez trouxe sofrimento a uma comunidade americana neste Dia da Independência", disse, lembrando que assinou recentemente uma lei de segurança de armas.

"Há muito mais trabalho a fazer e não vou desistir de lutar contra a epidemia de violência armada", finalizou.

