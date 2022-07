Reprodução: Twitter / @lynnsweet Testemunhas afirmaram que ouviram "vários" tiros sendo disparados

Pelo menos seis pessoas morreram e outras 24 ficaram feridas em um tiroteio durante um desfile de 4 de julho, Dia da Independência dos Estados Unidos, que ocorria na cidade de Highland Park, em Illinois, na manhã desta segunda-feira (4). Os números foram confirmados pela polícia local.

Um repórter do jornal Chicago Sun-Times relatou que viu cobertores tapando o que seriam três corpos ensanguentados e outras cinco pessoas feridas e ensanguentadas perto do palco do desfile. Testemunhas disseram que ouviram "vários" tiros sendo disparados. Uma pessoa afirmou que contou mais de 20 tiros. Uma poça de sangue foi flagrada no chão.

O deputado Brad Scheineider, de Highland Park, disse que alguém começou a atirar logo no início do desfile, ao qual ele estava presente. Ainda não se sabe a identidade do atirador. Ele segue foragido.

Highland Park é considerada uma das cidades mais seguras e pacatas de Illinois e, por isso, moradores da cidade afirmaram estar "chocados" com o ocorrido no Twitter. O estado americano também tem algumas das leis de armas mais rígidas do país, o que levou pessoas a questionar como isso pôde ter acontecido.

