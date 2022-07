Reprodução Robert E. Crimo tem 22 anos

O atirador do desfile de 4 de julho nos arredores de Chicago seria Robert E. Crimo, um jovem de 22 anos, morador da região. Autoridades locais informaram que o criminoso, também conhecido como "Awake the Rapper", está "armado e é muito perigoso". Ele está fugindo dirigindo um Honda Fit prata.

De acordo com um cartaz de "procurado" publicado pelo FBI para auxiliar nas buscas, o criminoso é um homem branco magro com olhos e cabelos castanhos. Ele tem cerca de 1,80m de altura.

"O FBI em Chicago está auxiliando a Força-Tarefa de Crimes Graves do Condado de Lake em Illinois na busca por Robert E. Crimo, III. Ele está sendo procurado por seu suposto envolvimento no tiroteio de vários indivíduos em um desfile do Dia da Independência em Highland Park", informa o comunicado.

O ataque

Um ataque a tiros deixou seis mortos e mais de 20 feridos e fez com que centenas de pessoas fugissem do Desfile do Dia da Independência, em Illinois, nos EUA, na manhã desta segunda-feira (04).





O incidente aconteceu cerca de 10 minutos após o início da cerimônia no centro da cidade de Highland Park, por volta das 10h (horário local).

Reação de Joe Biden

O presidente norte-americano, Joe Biden, disse estar chocado com o ataque e prometeu dar “o total apoio do governo federal” aos investigadores.

"A violência armada sem sentido mais uma vez trouxe sofrimento a uma comunidade americana neste Dia da Independência", disse, lembrando que assinou recentemente uma lei de segurança de armas.

"Há muito mais trabalho a fazer e não vou desistir de lutar contra a epidemia de violência armada", finalizou.

